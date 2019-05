Artista Camila Moreno confesó estar enamorada de una mujer: "Estoy en un momento maravilloso"

La cantante nacional Camila Moreno se sumó a la decisión que tomó la modelo Camila Recabarren y la vocalista de Jesse y Joy, haciendo pública su relación con alguien de su mismo sexo.

En una entrevista con El Dínamo, la artista confesó que se encuentra enamorada de una mujer y se mantiene en una relación junto a ella.

En parte de su relato repasó el término de relación con el padre de su hijo León, de dos años. “Es lo más difícil que me ha tocado vivir, porque cuando tienes este ideal de la familia conservadora, monógama y lo pierdes, es como fracasar. Ese luto es súper necesario y hay que vivirlo“.

“Pero, ¿sabes qué? Después viene la liberación de todos esos paradigmas idiotas. Si al final, la sociedad inventó este ideal de hombre, mujer, niños“, agregó antes de revelar que se encuentra saliendo con una mujer.

“Ahora estoy en un momento maravilloso, porque me enamoré de una mujer. Nos conocimos en la Blondie, empezamos bailando y no nos hemos separado más. Lo estoy pasando súper bien”, detalló.

Finalmente hizo una reflexión sobre su cambio de look y cómo modificó su vida: “Me teñí el pelo (rosado) y todo mejoró. Me empezó a gustar el reggaetón, el trap, las minas. La vida palpitaba y yo era una ‘hater’. Ahora me gusta todo. Qué rico vivir”, sentenció.