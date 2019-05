Camila Recabarren arremete con nueva confesión: “Quiero tener otro hijo por inseminación o adopción”

La modelo Camila Recabarren, durante el último tiempo, se ha mantenido en la palestra luego que escribiera (y confesara) en su cuenta de Instagram lo siguiente: “me encantan las mujeres“.

Debido a esto la popularidad de Recabarren aumentaron increíblemente, siendo invitada a diversos matinales mientras que los números en su cuenta de Instagram y los espectadores es su “Big Show” en la plataforma, solo suben.

Bajo este contexto, la revista “Nueva Mujer” le realizó una profunda entrevista en donde repasó la cercana relación que mantiene con su hija Isabella de 5 años, además de su confesión al narrar que mantiene una relación con una mujer y todo lo que repercute.

Cuando la periodista encargada de la entrevista le consultó si se le había hecho difícil cuidar a Isabella sola, Recabarren soltó una inesperada información: “Me encanta ser mamá soltera, la verdad. De hecho, quiero tener otro hijo por inseminación o adopción“.

Tras esto, fue consultada por el tema y la ex Miss Chile detalló su deseo.

“Quiero hacerlo en un plazo corto, no muy lejano: dentro de dos años. Isabella a veces quiere y a veces no. ¡Es que anda muy alzada! Somos demasiado dependientes la una de la otra. Cuando ella se va a La Serena, yo me muero acá en Santiago, como que no tengo vida (ríe).”, detalló Recabarren.

Aquí puedes ver algunas de las fotografías que se tomó junto a su hija para la entrevista, y también leer la edición completa aquí.