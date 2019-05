Pascual Fernández entregó potente respuesta a Daniela Castro tras polémica comparación

A Pascual Fernández no le cayeron nada bien las declaraciones de Daniela Castro, su expareja, luego que hace unos días presentara a su nuevo pololo en las redes sociales.

La ganadora de “MasterChef” realizó una innecesaria comparación entre su nueva pareja y Pascual Fernández: “La gente va a tender a relacionar quien está con quien, pero en verdad si lo conocieran en persona verían que no se parecen. No hay punto de comparación, gracias a Dios. Tiene el pelo y los ojos claros, no hay nada más que se le parezca. Por suerte“, escribió la joven.

Pascual se refirió a este tema en Mega.cl, pues no disfrutó de las palabras de Castro luego que estuvieran juntos por más de un año y hasta vivieran juntos.

“Cuando terminas de buena onda, no hablas mal de nadie, al menos por educación“, partió comentando.

Luego agregó: “No tengo nada que decir, ya con sus declaraciones ella lo dijo todo de sí misma (…) Mejor seguir así. No necesito farándula para que se hable de mí, ni menospreciar al otro, para darle más importancia. Tengo la conciencia tranquila… Ahora me siento genial de quitarme un peso”.