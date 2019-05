"Te hubiese encantado ser mantenida de un jugador": Choque de fieras entre Daniela Aránguiz y Pamela Díaz

La polémica entre Daniela Aránguiz y Pamela Díaz está lejos de terminar, porque ahora fue la ex chica “Mekano” quien utilizó su cuenta de Instagram para irse en picada contra la actual conductora del matinal “Viva la pipol” de Chilevisión.

En resumen: esta semana ‘la Fiera’ contestó al comentario que la esposa de Jorge ‘Mago’ Valdivia hizo en una publicación de Camila Recabarren en Instagram y donde aparece junto a Pamela. “Jajajá, chucha, me dio como una arcada, pero no es por ti, Cami linda, mi amor”, fue lo que escribió Aránguiz lo que desató el escándalo.

Consultada por el programa Intrusos, Díaz señaló: “¿Por qué le doy asco? ¿Estoy hedionda? Le iba a poner ‘me gusta’, pero estoy bloqueada. Le quería poner ‘me gusta’, porque me gusta que la gente se exprese, pero no pude”.

Pero con todo, resurgió una antigua rencilla de las mujeres, cuando Pamela criticó el rol de panelista de Daniela en el extinto matinal «La Mañana de Chilevisión». Esto luego de que algunos periodistas le mencionaran que Aránguiz tenía una personalidad parecida a la suya.

“Noooo, estamos equivocados. Yo tengo cinco hijos, ella todavía no se separa, yo ya me separé, me volví a juntar. Yo vivo de esto, yo no vivo de mi marido”, expresó la animadora.

Por medio de su Instagram Stories, Daniela Aránguiz reaccionó a esta polémica declaración de Pamela Díaz, a pesar de que es antigua.

“En los cuernos? en eso me parezco más a tus exexex etc. Y si… vivo de mi marido la verdad siempre me dijo que él trabajaba para su familia, y con eso insulta a todas las mujeres que tomamos la decisión de quedarnos con nuestros hijos, que somos millones y por lo demás te hubiese encantado ser mantenida de un jugador, ya que jugaste con varios… mejor no nombrarlos por respeto a ellos, aunque el último es soltero”, escribió sin filtro. Sin embargo, luego borró la historia.