Día de la Madre: Javiera Suárez dedica esperanzador mensaje

Con un renovado optimismo se encuentra la animadora Javiera Suárez celebrando un nuevo Día de la Madre.

Esto, porque por primera vez en mucho tiempo siente que podrá de mejor manera esta festividad. “Es heavy, hace tres años el Día de la Madre fue uno de mis peores días, y hoy es uno de los mejores, me siento muy bien, Pedrito está más exquisito que nunca”, dijo a La Cuarta.

En esa misma línea, el exrostro de televisión rememora que “nuestro primer Día de la Madre, Cristián (Arriagada, su marido) me regaló un cuadro muy lindo de nosotros, ahora no tengo idea qué vaya a hacer, imagino que un rico desayuno, pero uno no espera nada de regalo”.

“Este cáncer cumple un nuevo año, pero estamos todos acá. Él (Milagritos) es nuestro todo con Cristián, ambos son mi razón por la que me levanto, por la que le quiero ganar al cáncer y le sonrío a la vida”, agregó.