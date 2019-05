Vanesa Borghi dio tip culinario pero no lo siguió cuando cocinó en "La Divina Comida"

En un nuevo capítulo de “La Divina Comida” este sábado estuvieron de anfitriones la animadora Vanesa Borghi, la cantante de Aguaturbia Denise y los actores Felipe Ríos y Erto Pantoja.

La tercera en mostrar su casa y su familia fue la co-conductora de Morandé con Compañía, quien vivió un insólito momento cuando cocinó.

Borghi preparó su entrada, ‘Jardín Secreto’, que era en base a verduras y salmón. Durante este momento, quiso entregarle un consejo a la audiencia, que tenía que ver con la forma correcta de utilizar un cuchillo a la hora de cortar.

“Hay una técnica que quiero mostrarles. Nunca hay que poner los dedos así (estirados) cuando cortamos, hay que ponerlo así (empuñando la mano). Así no se resbala y uno no se corta”, lanzó la argentina nacionalizada, en una sección que La Divina Comida catalogó como ‘Divino tip’.

El problema es que inmediatamente después decir esto, comenzó a cortar el salmón, pero de la forma en la que ella mismo dijo que nunca había que hacerlo.

De hecho, de fondo en un principio, Jani Dueñas, la voz en off del programa, le dijo que el tip era ‘buenísimo’, pero luego se percató de que ella no había seguido su propio consejo: “Oye pero no lo estás haciendo”, advirtió la comediante. Aunque de todas formas, este detalle no empañó que Vanesa fuera de las mejores evaluadas de la jornada.