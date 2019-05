Arenito y su nueva vida: "Miro a una chica y siento que puedo proyectarme"

Está dedicado al estudio de la biblia.

Pocas personas saben que el nombre verdadero de Arenito, uno de los rostros más destacados de “Yingo” es Alexander Núñez y que actualmente vive una vida totalmente distinta a la que tenía en el ex programa de Chilevisión.

En una entrevista con “Intrusos”, Alexander habló sobre su fe, destacando que no se siente homosexual. “Creo en la amistad, en el amor fraternal, pero no creo en el amor sexual no. En la parte sexual se ensucian la cosas. Biológicamente estamos creados para yo estar con una chica. Encajamos perfecto. El sexo tiene como fin procrear”.

“El amor no es sentimiento, es una decisión. Yo decido amarte. Hay un cosquilleo cuando ves a otra persona y es rico eso, pero qué pasa cuando no está eso ¿Me divorcio? No, porque ya tomé una decisión”, sostuvo.

Actualmente Núñez destacó que la mayor parte de su tiempo la dedica a la iglesia y al estudio de la biblia, asegurando que no tiene mucho tiempo para el amor, “pero ahora sí, miro a una chica y siento que puedo proyectarme”.