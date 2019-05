Ariel Levy muestra su drástico cambio tras su participación en "Resistiré"

El actor bajó 13 kilos.

Ariel Levy fue uno de los pocos participantes chilenos que ingreso al reality show de Mega, “Resistiré”, instancia donde tuvo que hacer varios sacrificios.

Uno de ellos fue el de la comida, ya que el actor era uno de los pocos que no caía en tentaciones de comida, tal como contó en Las Últimas Noticias. “Creo que los primeros días nos equivocamos al no comprar comida, eso hizo que las perdidas de peso fueran drásticas. Los primeros 10 días no comíamos casi nada: agüita con hojas y caracoles. Después las porciones mejoraron, pero al principio eran muy chiquititas, así es que igual habríamos bajado harto”.

El también luchador adelgazó 13 kilos y comenzó a notar los cambios físicos cuando se ponía su ropa y se miraba al espejo.

Levy quiere recuperar su antiguo cuerpo, por lo que seguirá haciendo deporte, pero también destacó que se asesorará con un nutricionista.