El gran detalle que molestó a los televidentes de Pacto de Sangre

Este lunes y hoy martes Canal 13 no emitiría Pacto de Sangre. Una decisión que tiene relación con el feriado y que molestó a los fanáticos de la teleserie nocturna.

Ante este escenario, varios televidentes no dudaron en manifestar su descontento en redes sociales, convirtiendo en tendencia el hashtag #YoNoSintonizoCanal13.

De hecho, anoche Canal 13 emitió la película chilena Una Mujer Fantástica.

Revisa las reacciones:

— Jesús Enrique (@Riha_nno) May 21, 2019

Solidarizo con el #YoNoSintonizoCanal13 y #PactoDeSangre aunque no la vea pero, que falta de respeto por parte de @canal13 @UrrutiaJIU @aluksicc !! https://t.co/I1EZdNlvXh

No entiendo porque suspender la novela #PactodeSangre un día como hoy, no se entiende por qué no es un dia tan especial, además los otros canales siguen igual con su programación#Pasapalabraschv #JuegosDePoder

por eso hoy ni mañana #YoNoSintonizoCanal13 pic.twitter.com/Gh1aKL7aZn

— m@x flores (@mxymx) May 21, 2019