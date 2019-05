Un reflexivo Francisco Saavedra se desahogó tras su polémica encuesta presidencial

Durante este lunes, Francisco “Pancho” Saavedra , fue trending topic en Twitter, debido a la gran cantidad de reacciones después de realizar una encuesta presidencial.

En el sondeo el comunicador incluyó a candidatos como; Joaquín Lavín, José Antonio Kast, Beatriz Sánchez y Pamela Jiles. Sin embargo, más tarde decidió bajar la encuesta ya que, según explicó, le faltaba varios canditatos.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar, ya que al momento de eliminar la encuesta José Antonio Kast iba ganando por un leve margen, situación que produjo la indignación de sus seguidores, quienes increparon en duros términos a Saavedra.

Tras esto el comunicador se desahogó en la misma red social, asegurando que lo trataron de “comunista y muchas cosas más que no valen la pena decir” , agregando que los “fanáticos no entienden razones”.

A continuación te dejamos parte de la polémica:

— FRANCISCO SAAVEDRA GUERRA (@PANCHOSAAVEDRA) May 20, 2019

4) Me Tildaron de Comunista, y muchas cosas mas que no vale la pena repetir.

5) Lo Más Curioso fue una usuaria que en lo público se victimizo solo por que la mande al Psiquitra. En lo público se victimizo y en lo privado me envío esto : pic.twitter.com/rZ3Jy8i9lQ

