Angelina Jolie se confesó: mantuvo relación amorosa con otra mujer por años

La actriz Hollywoodense Angelina Jolie durante el último tiempo ha liberado confesiones amorosas que no han dejado indiferente a nadie.

En esta última oportunidad informó que habría mantenido una relación con una mujer por largos años en el pasado. La intérprete se refiere a Jenny Shimizu, muchacha de quien se habría enamorado “a primera vista” tras verla en el set de la película “Fokfire” de 1996, de acuerdo al portal australiano News Weekly.

“Probablemente me hubiera casado con Jenny Shimizu si no me hubiera casado con mi esposo (…) Me enamoré de ella el primer segundo que la vi”, comentó de acuerdo al sitio británico Daily Mail.

Aquí puedes ver algunas imágenes en donde ambas posaron juntas: