Spice Girls se llenó de criticas en su regreso a los escenarios

Este viernes 24 era la fecha señalada en el calendario de Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel C y Mel B para el inicio de la esperada gira Spice World Tour 2019, el tan esperado regreso por sus fans, quedó empañado por problemas de audio.

Después de 20 años de su separación artística, las Spice Girls regresaron a los escenarios, con la baja ya anunciada de Victoria Beckham, quien desistió a participar en la gira del grupo que la hizo famosa en los años 90.

El lugar establecido para presenciar, el regreso a los escenarios, fue el estadio Croke Park de Dublín, sitio que acogió a más de 70.000 fans que vibraron con los grandes éxitos de la banda en el primer concierto del Spice World Tour 2019 que, sin embargo, estuvo también marcado por la polémica, debido a los graves fallos de sonido.

Según recogen el ‘Daily Mail’ y ‘The Guardian’, muchos de los asistentes se quejaron de que no habían podido escuchar con claridad las canciones por los problemas de sonido y en las redes sociales, las críticas no se hicieron esperar.

There’s something wrong when the crowd at @spicegirls concert are all sitting down because no one has a clue what song is on because the sound really is THAT bad. @mcd_productions @CrokePark @IrishTimes @LovinDublin #SpiceWorldTour #SpiceGirl pic.twitter.com/QkENc7BJ8Y

— Sabrina Egerton (@sabrinasstyle_) May 24, 2019