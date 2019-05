Luli aclara sus intenciones políticas y el gran obstáculo que tendría para ser candidata

Nicole Moreno sorprendió el pasado viernes en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión cuando fue consultada por el animador Julián Elfenbein por una posible carrera política.

“Todo lo que es social me llama mucho la atención, no lo descarto… quién sabe en el futuro”, fue la respuesta de “Luli”. De hecho, en un supuesto dijo que le gustaría trabajar para alguna de las comunas donde ha vivido: La Cisterna, Puente Alto o La Florida.

Con ello varios medios dieron a entender las intenciones políticas de la modelo, incluso comparando con lo que ha hecho Cathy Barriga en Maipú.

Sin embargo, la realidad es distinta puesto que aunque quisiera “Luli” tiene un gran obstáculo: sus estudios en el colegio están incompletos. Así lo recordó el programa Intrusos de La Red.

Hablando al respecto, fue la misma Luli quien se comunicó con el periodista Michael Roldán, dando a conocer una declaración pública.

“A ver. Primero, creo que es importante aclarar que yo no he señalado intenciones reales de ser candidata a alcaldesa. Si ven bien, en el programa ‘PH’ se me pone primero en un caso hipotético, donde dije que solo he pensado y no lo descartaría. En ningún momento planteé intenciones reales de dedicarme a la política”, leyó al aire el periodista.

Para luego agregar: “Es más: cuando me preguntaron en qué área me gustaría, se me dieron alternativas, donde dije que, por la cercanía con la gente, preferiría en este caso hipotético una alcaldía. Lo otro: para nadie es novedad que yo no terminé la enseñanza media”.

Captura.