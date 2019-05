Fran García-Huidobro no aprueba el bigote de Alexis Sánchez

La ex conductora de “Maldita Moda” analizó el look del delantero.

Fran García-Huidobro fue la encargada de animar la alfombra roja de la película “Mi Amigo Alexis”, por lo que pude estar cerca del goleador histórico de la Selección chilena.

Por esa razón, la ex conductora de “Maldita Moda” es una voz autorizada para comentar el nuevo look del tocopillano donde resalta su particular bigote.

“A mí me gusta más sin bigote, Porque encuentro que Alexis es muy lindo de cara y el bigote lo distrae”, manifestó Francisca en Las Últimas Noticias.