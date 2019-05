"No es algo rarísimo": A Francisco Reyes no le importa salir desnudo en el teatro a sus 64 años

Francisco Reyes está actuando en la obra “Lear, el rey y su doble” en el Teatro Finis Terrae. Ahí interpreta al Rey Lear, quien es confrontado por su bufón, interpretado por Daniel Antivilo.

La obra, dirigida por Jesús Urqueta, es una adaptación de Flavia Radrigán de William Shakespeare, y consta con un desnudo del actor, quien tiene 64 años.

Sin embargo, eso es lo que menos le importa a Pancho Reyes. Consultado por La Cuarta, el actor respondió que “no es un tema, porque no es algo muy especial, se realiza dentro del contexto de la obra, es parte de la historia que se está contando… no es algo rarísimo“.

“He hecho desnudos en otras producciones, en la tele he hecho cosas, pero… no tiene nada de especial, como lo he dicho… está dentro de los requerimientos de la obra”, agregó.