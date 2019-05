"Era muchísima sangre": Vale Roth vuelve a pasar por complicación de salud tras perder su bebé

View this post on Instagram

Gente más linda ! muchas gracias por sus mensajes mucho amoooor ❤️pucha no han sido meses fáciles la verdad . por lo que ya saben dolores y por que he tenido que dejar lo que más amo que es el deporte . cuando me hice el ameu hace 13 días me dijeron que en 7 días después podía volver hacer ejercicios yo esperé 12 días y bueno ayer entrené espalda biceps abs y un poquito de cardio nada más . después de eso me sentí súper bien pero a las 6 de la tarde empecé con dolores que se mueren me retorcía de dolor y muchísima sangre cuando digo muchísima no es exagerada fue mucho en un momento no veía dije ok me desmayo . mi pololo me vino a buscar aunque estuve una hora y media esperando porque estaba súper lejos y yo onda asustadisima porque no les miento estaba tiritando mareada y sola y ni sabia que hacer . bueno nos fuimos al hospital la cosa es que me revisaron y yo tenía miedo que me quedaran restos del feto y me tuvieran que hacer otro ameu . gracias a dios no tenía restos solo que aún me quedan muchos coágulos en el útero que no los había eliminado durante estos días (solo manchaba súper poquitito ) bueno me pusieron un medicamento que corta el sangrado y ahora tengo que tomar fierro y vitaminas para estar 💪 . dos semanas más sin hacer ejercicio no puedo hacer fuerza . el docto me dijo que después de un ameu hay que hacer casi como que hubieras tenido un hijo me refiero a la cuarentena . entonces tenía que haber esperado un mes para hacer ejercicios no 12 días pero se los juro que la doctora me dijo que en 7 días podía hacer ejercicios lo tengo en un papel !!!!!! no fue por qué yo fui irresponsable . en fin a seguir mi vida normal obvio pero dos semanas más sin hacer fuerza ni ejercicio . solo por hoy haré reposo absoluto . gracias nuevamente por la preocupación y por sus mensajitos ❤️ . gracias mi amor por estar conmigo en estos momentos te amo . #resiliencia 🙌