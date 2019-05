"Es chocante para mí": Los mensajes que Daniella Chávez no tolera y es capaz de bloquearte

Daniella Chávez tiene más de 11 millones seguidores en su cuenta de Instagram. Con sensuales fotografías, la modelo deleita a diario y recibe cientos de comentarios. Pero no todos son de su agrado ni respetuosos.

“Me siento mal y me da vergüenza leer comentarios de hombres que siento que se pasan del límite. Es chocante para mí y también para las mujeres que me siguen”, explicó a Las Últimas Noticias.

Por lo mismo, Chávez anunció que bloquearía de sus redes a todos aquellos desubicados. “¡Que me saque fotos sexys no quiere decir que me puedan decir de todo y faltar el respeto!”, escribió en su Twitter.

Entre las frases que mas detesta, están las que dicen “te haría de todo” o “quiero pasar una noche contigo”, porque “por ver mi foto piensa que soy una prostituta. Y no se que esperan posteando eso, ¿qué les diga qué lindo tu comentario? Es una desubicación”.

Otros comentarios que le han dejado son “cuánto por una noche”, “qué ricas esas t…”, “cómo te verías en mi cama”, “me imagino esa boca haciendo otra cosa”. Todos esos, la rubia los considera una falta de respeto y los bloquea.