Diputada Karol Cariola reconoció haber "coqueteado" con mujeres

En un nuevo episodio de Podemos Hablar de Chilevisión, la diputada del PC, Karol Cariola, reconoció haber “coqueteado” con personas de su mismo sexo y reveló haber tenido en su adolescencia “confusiones” sobre su identidad sexual.

Así respondió la parlamentaria a la pregunta si ¿se te ha insinuado alguien de tu mismo sexo?

Cariola recordó que “yo estudie en un colegio de niñas y allí el tema de la homosexualidad y bisexualidad se da muchísimo”. La diputada agregó que “siempre ha sido un tema muy natural en mi entorno. Yo carretiaba en el Carrera que era un lugar alternativo”.

“Yo soy hétero. Pero cuando uno es adolescente también tiene una búsqueda y en esa búsqueda yo miraba y mis amigas también me miraban y en eso hubo algunos coqueteos que yo no rehusé. Nunca he tenido una relación homosexual, pero si en algún momento como todos los adolescentes tuve confusiones al respecto”, dijo la diputada.

“Sí me ha joteado una mujer. Tuve como una compañera, en algún minuto en el colegio, que yo le gustaba y yo tenia esa curiosidad, pero nunca di ese paso mas allá”, agregó la parlamentaria.