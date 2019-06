“Dije ‘no quiero más esto’ y me rapé”: El análisis de Carla Jara sobre su paso por Pelotón

Una imagen que muchos recordarán es que en su paso por el programa Pelotón, Carla Jara decidió raparse y hacerse un mohicano.

Nueve años después, reflexionó sobre esto en un capítulo de La Divina Comida, donde compartió con Carolina Gutiérrez, Manuel José Ossandón y el comediante Rodrigo González:

Carla Jara: “Que heavy. De militar. Como que nadie se imaginaría que yo podría usar una ropa así. Pero sí. De hecho, llegué a ser alférez. ‘¡Firme mi comandante!’. Fui alférez. Estuve cinco meses encerrada en el reality. Llegué a la final

“Es mucho tiempo. Donde te olvidas del mundo porque no tienes que pagar cuentas, no tienes celular, no tienes nada.

“Viví en Sudáfrica un año y medio. Cuando llegué a Chile estaba sin pega, viviendo en la casa de mi mamá. No separada aún, pero en una relación inestable”, añadió.

En ese sentido indicó: “Me pelé un poco también para despojarme de recuerdos y de estereotipos de mujer que tiene que ser con pelo largo, bonita y flaca y todo. Entonces dije ‘no quiero más esto’ y me rapé”.

“Pero lo pasé súper bien. Estaba O’Ryan, que falleció, lamentablemente, pero también a quien le debo mucho. René fue fantástico en como nos arengaba, como nos apoyaba, como nos ayudaba”, sostuvo.