Hija de Rafael Araneda desclasificó su vida como influencer: “Me mantengo sola para salir con mis amigas"

Florencia Araneda, hija del animador Rafael Araneda, habló con el diario Las Últimas Noticias donde detalló de su vida como influencer.

La joven respondió sobre seguir los pasos de su padre en la televisión, narrando que si bien lo encuentra “entretenido“, sus planes son otros.

“No me gustaría dedicarme a eso en un futuro, mis interés van por un lado muy distinto: me gustaría estudiar medicina, todavía no sé qué área, pero me gustan los niños chicos o las guaguas”, señaló al citado medio.

De momento continúa con una activa carrera de influencer, la cual le permite ciertas libertades. “Me mantengo sola para salir con mis amigas y comprarme las cosas que necesito“, sentenció.