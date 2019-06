Melania Trump imitó el look de la princesa Diana

En el marco de una visita oficial al Reino Unido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su esposa Melania se encuentran desde el pasado lunes 3 de junio en Londres.

Una estadía que no ha estado exenta de polémica pero que también ha dejado algunos ingredientes llamativos, como el look de la primera dama norteamericana. De hecho, la aparición pública de Melania Trump en el Palacio de Buckingham no pasó desapercibida por un estilo muy similar al utilizado por la fallecida princesa Diana de Gales.

En la oportunidad, Melania estuvo junto a la reina Isabel II, el príncipe Carlos y Camila Parker. Según informó el sitio Vanity Fair, el vestido es de la marca Dolce & Gabbana, mientras que el sombrero es de Hervé Pierre y los zapatos de tacón alto de Manolo Blahnik.

Mira la imagen: