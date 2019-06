¿Perdió su encanto? Julián Elfenbein fue duramente criticado en "Pasapalabra"

El programa “Pasapalabra“, conducido por Julián Elfenbein, se estrenó en enero del 2018 y ha logrado mantener su éxito con el pasar del tiempo. Pero ha recibido críticas.

No obstante, parece que el encanto de Julián Elfenbein ha decaído. O al menos eso hace pensar las duras críticas que recibió en la emisión de su último episodio.

Las críticas se desarrollaron a través de Twitter, donde los usuarios cuestionaron las constantes bromas que realiza a los concursantes que son catalogadas como “fomes”.

Que insoportable Julián, mato el programa… Que alguien me de la hora exacta de cuando empieza el rosco para no ver su show y tallas fomes 😬😬😬 #PasapalabraCHV

Me carga que Julián se haga el chistoso porque NO LO ES #PasapalabraCHV

A mi Julián me desconcentra y lo mato te juro que lo mato o le gritaría “cállate ctm” #PasapalabraCHV

— A girl has no name 👸🏻 (@ferreyesfadel) June 4, 2019