Ignacia Michelson revela cuántas cirugías tiene en su cuerpo

Ignacia Michelson se ha convertido en una de las integrantes de “Resistiré” que más ha dado de qué hablar, debido a su extrovertida personalidad y a su romance con Sargento Rap.

Ver esta publicación en Instagram Tigre 🐯 ❤️ Una publicación compartida por IGNACIA M I C H E L S O N (@michelson11) el 26 de May de 2019 a las 11:33 PDT



Desde que la modelo apareció en el reality de Mega, de inmediato llamó la atención de los televidentes debido a su gran figura.

En sus redes sociales es posible ver diferentes fotografías y videos donde Nacha muestra todos sus atributos y además interactua con sus fans.

En ese contexto, respondió las preguntas que recibía en sus historias, donde no tuvo problemas en revelar cuántas operaciones se ha hecho.

“Obvio me operé los senos, me hice lipo y la grasa me la puse en el poto”, admitió la chica reality, que además confesó que su nariz es natural.