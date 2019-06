"Me dan ganas de tirar la toalla": Pancho Saavedra lamenta poca convocatoria de campaña solidaria

El animador de Canal 13 Francisco Saavedra lamentó que la campaña “Abriguemos Chile” no esté generando el apoyo esperado y que la meta propuesta aún esté lejos.

“Me cuesta creer que estemos tan lejos. Cuando levanté el teléfono para que este movimiento comenzara, confié en que llegaríamos a la meta, pero ya a una semana desde que empezó todo, me dan ganas de tirar la toalla”, confesó en su cuenta de Instagram.

“Por favor #AbriguemosChile, más de 14 mil personas en situación de calle nos necesitan. No se los pediría si no creyera en esto, si no creyera en que podemos hacer una diferencia. En mi biografía está el link directo para donar lo que ustedes puedan. Aquí no importa el monto, importa que estemos unidos y logremos la meta 🇨🇱❤”, dijo el conductor de Lugares que hablan.