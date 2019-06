Américo cancela conciertos en Estados Unidos por operación: "Esto se ha vuelto insostenible e insoportable"

View this post on Instagram

Hoy comienzo la semana familia compartiendo esta triste, pero además dolorosa noticia. Como dice el comunicado hemos tratado de estirar y silenciar lo que estoy viviendo lo que más hemos podido, pero esto se ha vuelto insostenible e insoportable. Estaré fuera de los escenarios y actividades por un tiempo, el cual esperamos sea el más breve posible, y trabajaré duro para ello, tal como vengo trabajando para la preparación de la misma intervención. Estaremos comunicando resultados a través de mis redes y plataformas oficiales, como también la evolución misma. Quise hacerlos parte de esto por que les debo respeto, su apoyo y por que necesito su cariño y la mejor energía más que nunca. Una vez que esta historia se encuentre en una mejor y feliz etapa, compartiré detalles de lo que ha sido llevar y aceptar este duro proceso. Por el momento decirles que los quiero mucho y que me esperen tal cual yo espero volver a verlos y compartir música, sonrisas, alegrías y lo más importante… su compañía. Gracias a mi familia, a mi esposa, a mi equipo, a @sonymusicchile, a mis amigos, al gran equipo médico de @clinicameds y a uds. Por acompañarme y por la comprensión. Y gracias especiales a ti #Señor por no soltar mi mano y darme la fuerza para enfrentar un nuevo desafío… sin ti no podría. Los quiero mucho y seguro será hasta muy pronto. Américo.