Actriz Javiera Díaz de Valdés sorprende en Instagram con topless: fue por benéfica causa

@lamer 🌊🧜🏻‍♀️ productos maravillosos hechos con algas marinas Del Mar pacifico, cosechadas una vez al año, fermentadas por tres meses, en el proceso se utiliza ondas sonoras de música especial, sólo trabajan mujeres. Belleza y cuidado en todo el proceso de creación. El producto destacado en la segunda foto es: #theconcentrate Creado para acelerar la renovación natural y estabilizar el aspecto de la piel frágil. Elaborado con El Concentrado de Fermento Milagroso™️, fortalece la barrera de la piel y ayuda a calmar el aspecto de irritación, enrojecimiento y otros signos de inflamación. #lamerchile