"¿Que te pasó en la cara?": Kika Silva preocupó a sus seguidores con estas fotos

Este viernes la animadora de Canal 13 Cable Kika Silva subió unas fotografías a su Instagram donde declaraba que estaba muy feliz.

“Agradecida hasta el infinito y más allá! Tengo los mejores amigos ❤️ 💥 me atrevo a decir que ayer tuve una de las noches más lindas de mi vida 😍 y con un regalo maravilloso de @brunapolipizzapintado por @artgordo“, escribió.

Con un look que encantó a sus fanáticos, con botas y una falda de cuero, la animadora logró más de 12 mil “me gusta” en 2 horas. Sin embargo, un detalle llamó la atención: sus pómulos.

“Que te paso en la cara ??? Pareciera que tuvieras un huevo en el pómulo”, “Kika eres hermosa, no te hagas nada en la cara. Tus pómulos están muy raros, como que te hubieses inyectado botox.. no por favor. Eres preciosa! Saludos!”, “Kika eres hermosa pero en esta foto parece que te inyectacte botox no tienes necesidad de hacerlo despues te vas arrepentir eres muy joven para destruirte tu carita te lo digo con mucho respeto .Que tengaa un lindo viaje”, fueron los comentarios.

¿Qué opinas?