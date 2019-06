"Me estoy dando un gusto": Actriz Patricia López regresa a las teleseries de la mano de Mega

Hace un par de días se dio a conocer la noticia de que el actor Francisco Reyes se sumaría al área dramática de Mega.

No obstante, esta no sería la única contratación de la estación privada, pues el canal anunció que Patricia López se uniría al elenco de la nueva vespertina que están preparando.

“Solté todo lo que había construido y ahora volver a una familia que ya conozco me encanta. Es como volver a ver a mis compañeros de colegio“, expresó la actriz que participó por última vez en una teleserie el 2016, de acuerdo a diario La Tercera.

Luego agregó que este regreso se lo toma relaja y sin estrés gracias a un viaje de espiritualidad que se tomó hace un tiempo. “Quiero compartir mi experiencia y ver cómo estoy yo ahora, tres años después, luego de un viaje de espiritualidad y autoconocimiento que nadie hace“.

Finalmente agregó que si bien no extrañaba volver a la televisión, si disfruta formar parte de esta nueva producción: “Me estoy dando un gusto. Además, me gusta lo que está haciendo la Quena (Rencoret) con esa área dramática, me gusta la consolidación de los elencos“.