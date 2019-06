Modelo Eugenia Lemos celebra el mes del orgullo LGBTI con colorido atuendo

View this post on Instagram

❤️🧡💛💚💙💜 PRIDE 💜💙💚💛🧡❤️ Aquí les dejo esta producción que hicimos con mucho amor con mi equipazo, porque hoy hay que seguir luchando, porque hoy apoyo y empatizo, hoy seguimos conmemorando y siempre celebrando un paso más 💪🏼🙌🏼✨❤️ #fashion #team @mimazamall + @rodlabstudio + @danahe_contreras_ #makeup & #hairstyle by @jvliolgvins 📸 by mi @diegopvtricio ✨ • #pride #loveforall #loveislove #love