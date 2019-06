Coté López se mandó flor de "condoro" y el "Mago" pagó las consecuencias

La modelo María José López se fue con su esposo Luis “Mago” Jiménez y sus cuatro hijos de vacaciones a la Riviera Maya, desde donde ha compartido varias fotos en sus redes sociales.

Según lo que ha mostrado, lo han pasado de maravillas, excepto por un pequeño detalle. La “Coté” fue la encargada de comprar los pasajes, pero una vez que ya los había comprado se dio cuenta de que la fecha de retorno coincidía con un entrenamiento de su marido, lo que significó que este terminara comprando un nuevo pasaje para retornar antes.

Con el humor que la caracteriza, María José contó los detalles en Instagram: “Se acuerdan de mí sobrenombre “catrasca”…. caga tras caga 🤦🏼‍♀️ resulta que luis me dijo que tenía libre hasta el 23 y la viva compré los pasajes hasta el 23 pero él tenía q entrenar el 23 po 🤦🏼‍♀️ igual me tiene paciencia el hombre jajajajajaja”, reflexionó.

Agregó que él “tuvo que verse un pasaje para irse un día antes pq pedir permiso para el no es opción, no creo q haya alguna vez faltado en su carrera ni una vez a un entrenamiento 😖 pucha y ahora lo extraño tanto y bueno más lo voy a extrañar mañana cuando me tenga q ir sola mañana con los 4 fantásticos!!!! Jajajaja chemimareeeee😅😅😅😂😂😓 te amo mi amor @luisjimenezok”.

Es así como Luis se devolvió antes de la fecha estipulada para entrenar en Palestino, mientras Coté se tendrá que venir hoy con las trillizas y Jesús.