Gianella Marengo se luce con espectacular bikinazo desde Río de Janeiro para apoyar a la Roja

Es mi primera vez en Río de Janeiro y estoy realmente fascinada … La onda, la gente muy amable, las playas y eso que no he conocido nada aún hahahahah. Se aceptan todo tipo de recomendaciones y consejos aquí Muchas gracias mi gente #brasil #riodejaneiro #copacabana #chile #copaamerica2019