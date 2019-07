Protagonista del viral "la vístima" se manifiesta: "No he ganado nada, sigo igual de pobre"

Elizabeth Ogaz, sin querer, se convirtió en un video viral, esto luego de que en una entrevista en televisión dijera “vístima”, en vez de “víctima”, lo que la transformó en una burla de las redes sociales.

Este error rápidamente traspasó fronteras y bandas musicales la utilizaron para realizar canciones. Así fue como en Argentina, “Maxi El Verdadero” utilizó la palabra para realizar una cumbia, mientras que el trío mexicano “Mexican Flavor Crew” ideó una coreografía.

“Desde Chile llegó a México la ‘vístima’ con el sonido de reggaeton que le hicieron como base, pero dada mi profesión pensé, quizás hay una versión diferente y me encontré con este cantante argentino, con la versión de cumbia y dije ‘esto tengo que grabarlo’ y así fue como nace“, comentó Sahel Vera, uno de los integrante del grupo al medio La Estrella de Quillota.

Quien no ha disfrutado de la fama es precisamente la protagonista del viral, Elizabeth, quien la ha pasado bastante mal.

“He estado muy enferma y acá todo sigue igual, la gente molestándome, han hecho canciones, mi cara está en todos lados, todos ganan, menos yo que no he ganado nada, ahora vine a vender porque tengo que pagar la luz, comprarme remedios y no tengo; yo no he ganado nada, sigo igual de pobre”, narró al citado medio mientras trabaja vendiendo parches curitas.

Luego agregó: “La gente dice que yo gané un millón de pesos, ¡dónde! si la que menos ha ganado en todo este cuento he sido yo, ojalá que todos esos que lucran me pongan algo de plata en una cuenta porque acá todos ganan, ellos ganan plata y yo gano burlas y risas en la calle“.