Ignacia Michelson revela escena que no se vio de "Resistiré": La amenazaron de muerte

Ignacia Michelson ha vuelto con todo a las redes sociales luego de que en un post dijera que se daría un tiempo para procesar la muerte de su hijo en gestación.

En efecto, ha vuelto a subir fotos con poca ropa y con más de una polémica. En una de sus últimas publicaciones parafraseó a Paloma Mami y escribió: “Hoy en día hablan mal de mi a la ligera ,como si me interesara , como si me conocieran 👌 Mientras ustedes se ven bien mordidos yo me veo bien rica 🙆‍♀️❤️”.

Luego, hizo una ronda de preguntas en las Stories de Instagram donde reveló una supuesta escena del reality show “Resistiré” que no se vio: la amenazaron de muerte.

Le preguntaron a Ignacia por qué se lleva mal con Laura Prieto, ex compañera de encierro, pidiéndole además que sea honesta en su respuesta.

“Me trató de pegar y me amenazó de muerte, cosa que no mostraron, sospechosa la wea”, escribió.