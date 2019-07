"Tenía 7 años y yo fui abusado": Gigi Martin habló de su difícil infancia

El comediante Gigi Martin participó en el último capítulo de “La Divina Comida” de CHV, donde se abrió a contar detalles íntimos de su pasado.

“Tengo una pena muy grande. Yo tenía 6, 7 años y yo fui abusado. A los 7 años”, fueron las palabras que dejaron a Maite Orsini, Pablo Ruiz y Malucha Pinto callados, dejando que Martin se explayara.

“Y lo voy a contar con lujos y detalles para que la gente en su casa haga conciencia de que a los niños no hay que dejarlos un segundo solos”, aseguró.

En su relato dijo que todo ocurrió “cuando mi madre trabajaba… yo tenía que lijar en una… un tipo que hacía juguetes que tenía mi prima, de madera, y y yo tenía que limpiar las rueditas. Entonces yo lijaba y después él me engatusaba… yo me acuerdo de su cara, de todo”.

Agregó que el tipo “era joven, debía haber tenido unos 30 años” y me decía “en la camita ponte de guatita, mira el reloj que está ahí en el velador. Yo me acuerdo de su cara, del reloj, me acuerdo de todo. Jamás en mi vida me olvidé”.

Respecto a su revelación dijo que “yo no le he contado a nadie hasta que le conté a la Lucy y a mis hijos. Lo conté ahora último. Es muy fuerte. Mi madre nunca supo”.

“Es algo que te marca para siempre. Quiero decir que no fui violado, sino más bien existía una conducta de abuso sobre mi persona”, aseguró después.

“Creo que es mi deber contarlo hoy, porque como adulto tenemos que prevenir que no vuelva a ocurrir este tipo de cosas con los niños”, insistió haciendo un llamado de alerta a los padres.