¿Por qué tengo que taparme?: Antonella Ríos envía profundo mensaje a quienes la critican

Cada vez que subo una foto mas #coqueta o de frentón con poca ropa recibo comentarios muy #cariñosos , publico ciertas fotos porque me parecen lindas , sensuales o de plano me da la gana mostrar ese lado que me provoca Libertad de expresión le llaman Pero me llama profundamente la atención las mujeres que se detienen a denostar ,juzgar y más aún a maltratar a una mujer por solo querer mostrar su lado sensual … Tiene algo de malo? estoy faltándote el respeto? a mi hijos los esto traumando ? (pensando que mis hijos me aman y respetan profundamente ) Es por estarás fotos que yo soy #tonta? #vacia ? #sinprofundidad? Porque depositamos en el resto nuestras frustraciones , nuestros miedos? porque tengo que decir que la de al lado es fea y vieja ? o “fácil “? que es ser fácil ? para que ? con respecto a qué patrón machista? A mi me parece muy atractivo explorar mi lado sexy, lo he hecho desde siempre El año 2003 hice una película #losdebutantes que mostraba a toda película mi lado erótico , me hago cargo y me gusta Porque tengo que taparme ? y me grites a diestra y siniestra que debo guardar respeto a mis hijos? De que estamos hablando? Hoy en el 2019 y antes le di un giro saludable a mi vida , voy mostrando mis avances , mi metas cumplidas , mis aspiraciones y no por eso debo sentirme mal Les hago la invitación a algunas mujeres que me critican , que no les guardo rencor , que no soy tonta y que soy libre y feliz para hacer lo que m parece ❤️ Dejemos de hacer bulling al resto , solo por ser como es y aceptémonos sin rabias ni miedos . Enseñémosle a nuestros hijos a respetar las diversidades , las características de cada ser Respetémonos y coexistamos no cuesta tanto … Recuerde que todos tenemos nuestras penas y nuestras luchas diarias … 🖤