"Antes muerta que sencilla": Ahora Kel se llena de halagos tras recibir críticas por su look en San Pedro de Atacama

La abogada e influencer Raquel Calderón dio que hablar esta semana por sus atuendos en San Pedro de Atacama, donde lejos de usar ropa de trekking o de aventura llegó con tacos y carteras.

Las críticas le llovieron en las primeras fotos a lo que ella respondió: “para las personas que les molesta la forma en que me visto … xq? si yo me siento cómoda y no molesto a nadie? Yo no juzgo a nadie que ande con zapatos de trekking o de parca”.

Ahora volvió a subir fotos con el mismo estilo y sus más fieles seguidores salieron en su defensa: “Júralo hiciste el tour con esa ropa jaja te amo antes muerta que sencilla 💁🏻‍♀️”, “La cartera es lo meeeejor !! ✨ antes muerta que sencilla 💅”, “Amo tu cartera😍 No saben que criticar los sin vida!!! 😸🌸”, “Linda mi niña como siempre y de carrera que elegante !!!!!” fueron algunos de los comentarios.