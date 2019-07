Trini de la Noi aceptó casarse a los 21 años: "Es el anillo de mis sueños"

La modelo Trinidad de la Noi (21) aceptó la propuesta de matrimonio de su novio, Cristóbal González (24), tras dos años y medio de pololeo.

El novio preparó todo para que la noche fuera memorable. La invitó a su restaurante favorito, el “Pastamore”, y puso la especial pregunta en el postre: “Will you marry me?”. En español, “¿Te casarías conmigo?”.

“Me pidieron matrimonio y dije que sí altiro. Estoy demasiado feliz, él es el hombre de mi vida”, dijo Trini a Las Últimas Noticias.

“No me lo esperaba, pero nos vamos juntos a vivir a Nueva York el domingo. Yo me voy a trabajar como modelo a una agencia para internacionalizar mi carrera y él a hacer un magíster en ingeniería financiera. Nos vamos por un año y medio pero voy a estar volviendo cada dos meses porque tengo ene pega acá”, comentó.

Sobre el anillo, la rubia dijo que es “maravilloso, de platino con diamantes. Es el anillo de mis sueños”.

Consultada por si no le da miedo casarse tan joven, respondió que “yo vivo una vida de adulta hace mucho tiempo, yo trabajo hace más de seis años, entonces no vivo la vida de una persona de 21 años, no vivo la misma vida que viven mis amigas. Yo me mantengo, tengo mi plata”.