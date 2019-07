"Un sacerdote me violó y terminé en un hospital": Gonzalo Cáceres revivió traumática experiencia

Uno de los invitados este viernes al programa Podemos Hablar de CHV fue el estilista Gonzalo Cáceres, quien revivió una traumática experiencia.

“Una nana me llevó a un convento, tenía cinco años más o menos y me acuerdo. Como niño chico, me metí (en los pasillos del lugar) y un sacerdote me violó y terminé en un hospital”, contó, dejando a los presentes atónitos.

Pero no es primera vez que habla del tema. A comienzos de 2018 ya lo había revelado en el programa Cara a Cara de La Red.

Según contó Cáceres, este episodio marcó su vida íntima a un nivel en que hasta el día de hoy no ha podido concretar una relación sexual. “Nunca me he acostado con nadie”, dijo.

“(La violación) me mató esa parte, le tengo terror. Yo puedo conocer a una persona, enamorarme, pero yo sé que va a llegar el momento (…) y me da el terror. Ahí arranco. No llego al final”, sinceró.

Con todo lo vivido, Gonzalo aseguró que actualmente su postura ante la pedofilia es radical: “Le daría la pena de muerte a los sacerdotes pedófilos“, aseguró.