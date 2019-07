Actor aclara si Will es o no gay tras ambigua escena de "Stranger Things"

El pasado 4 de julio se estrenó la tercera temporada de la serie “Stranger Things” en Netflix y para algunos, esta nueva entrega superó con creces lo que vieron en la segunda, pues tiene un tanto más de acción e incluye nuevos personajes que se robaron la atención, como el de Erica, interpretado por Priah Ferguson, o Robin, rol de Maya Hawke, hija de Uma Thurman.

Pero no solo ellas generaron comentarios, sino también una escena del capítulo 3, titulado “El caso de la guardavidas perdida”.

Este se centra en la búsqueda que realizan Eleven y Max para hallar a Billy y Heather (la salvavidas). También en el día sin chicas que declaró Will y en la misión secreta de Steve y Dustin.

La escena de la que hablamos la protagoniza justamente Will, en la casa de Mike, donde también está Lucas. Allí tienen una discusión porque el hijo de Joyce Byers (Winona Ryder) les encara que solo están pendientes de sus novias y ya no quieren jugar como lo hacían antes.

Por este motivo Will sale muy enojado de la casa y Mike lo sigue para disculparse y explicarle que no quieren jugar solo porque en ese momento no tienen ganas. Will le dice que justamente ese es el problema, que ya nunca tienen ganas y además se alejan del grupo.

“¿Lo arruinan todo y para qué? ¿para besarse con una estúpida chica?”, le pregunta Will a Mike, a lo que él le responde: “Ce no es estúpida. Allá tú si no te gustan las chicas”.

Tras decir esto, y ante el silencio de Will, Mike se disculpa y le asegura que no es su intención lastimarlo, pero le recalca que ya no son niños: “¿Crees que nunca tendríamos novias?”, le consulta, agregando que no estarían toda una vida jugando en el sótano. Will le dice que él pensaba que sí y luego se va en su bicicleta mientras llueve muy fuerte.

“Allá tú si no te gustan las chicas”

Esta frase generó un montón se suposiciones y una de ellas es que Will es gay. Sobre esto fue consultado el actor que lo interpreta, Noah Schnapp, quien aclaró si los espectadores estaban en lo cierto.

En entrevista con The Wrap, el joven declaró: “Cuando escuchas a Mike decir esa línea, realmente depende de los espectadores interpretarla. Yo solo lo interpreto como si Will no estuviera listo para crecer y él realmente no quiere seguir con las citas y las relaciones amorosas todavía”.

A lo anterior agregó que “todavía quiere ser un niño y jugar en el sótano como lo hizo en los viejos tiempos. Mientras que todos los personajes estaban creciendo, Will estaba en el Upside Down. Solo allí, sin interactuar con sus amigos o con el resto del mundo”.

Es decir, Will solo quiere seguir jugando Dungeons & Dragons, lo que no significa necesariamente que no le gusten las niñas.