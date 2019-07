Kel Calderón tomará sus maletas y viajará a Corea del sur para aprender su idioma

A pesar de que Kel Calderón se ha encontrado en una polémica familiar durante los últimos días, la “casi abogada” tenía planes fuera del país.

Este próximo martes la influencer tomará sus maletas y emprenderá viaje a Corea del Sur con el fin de aprender la compleja lengua del país.

“Estoy emocionada, porque hace rato que quería viajar por esos lares“, partió comentando en una entrevista con diario La Cuarta.

No obstante, Kel no se tiene tanta esperanza con el complejo lenguaje de la zona. “No sé qué tan bien me funcione eso, pero ese es el plan original“.

Finalmente la hija de Raquel Argandoña señaló que amigos la comenzaron a meter en el mundo del k-pop y la gastronomía coreana, por lo que de ahí nace su viaje al alejado país.