Marco Antonio Solís: "El reggaeton no puede ser duradero, no se hace con el alma"

Marco Antonio Solís no se guardó nada y dio su opinión sobre el reggaeton como genero musical

En conversación con el medio GQ, el cantante mexicano al ser consultado sobre que opina del reggaeton, aseguró que “hay que aceptarlo, son ritmos necesarios que por algo han gustado aunque no puede ser duradero, porque no se hace con el alma, no crece, no da frutos. El romance es el que no caduca”.

El ex Buki también agregó que sus canciones no tienen distinción: “son temas sin género sexual, le acomodan a todos. La clave es el amor”.

Te dejamos a continuación uno de los éxitos de Marco Antonio Solís, “Tu Cárcel”: