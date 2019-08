Martin Prince podría dejar Los Simpson tras la muerte de su actriz de doblaje

El pasado fin de semana se dio a conocer que Russi Taylor, la actriz de doblaje que prestó su voz para personajes como Minnie Mouse y Martin Prince en Los Simpson, falleció a los 75 años de edad en su hogar de California.

Cuando murió Marcia Wallace, actriz que dobló a la Señora Edna Krabappel, se dio termino a las apariciones de la profesora de la primaria Springfield. Por lo tanto, la teoría de que el pequeño Martin desaparezca, es una posibilidad.

Revisa los comentarios de los fanáticos tras la noticia:

Brian’s favorite Russi Taylor as Martin Prince bit is the “Summer Wind” scene, but mine is pic.twitter.com/EMggqLzzyA

RIP Russi Taylor. The voice of so many beloved characters. Including Martin Prince and Uter from The Simpsons. This says it all: pic.twitter.com/YTlpNVfHAD

— Tom Jeffries (@TheWellDrinker) July 29, 2019