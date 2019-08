La romántica escapada de la "Chilindrina" y Luis Miguel en Acapulco

Una impactante revelación fue la que realizó María Antonieta de las Nieves, quien es conocida por interpretar a la querida “Chilindrina” en “El chavo del ocho”.

Fue en un canal de televisión peruana, en el programa “El valor de la verdad”, que la actriz confesó que en los años 80 se escapó junto al cantante Luis Miguel para pasear en yate.

Frente a la pregunta del conductor “Beto” Ortíz quien le expresó: “¿Te escapaste del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?”, María Antonieta expresó:“La verdad es que sí”.

La “Chilindrina” recordó que mientras ella tomaba sol en la playa veía a Luis Miguel pasear con su yate, expresándose piropos en tono de broma:

“Dije, ‘¿de quién estarán hablando?’, y me di cuenta que era yo, ¡wow! Entonces me dice: ‘¿oye nena, tú sabes quién soy yo?’ Y le respondía: No, tú sabes quién soy yo. Él me dijo ‘sí, eres ‘la chilindrina’. Le dije ‘sí, tú eres mi amor soñado"”, expresó la actriz mexicana.