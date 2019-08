Periodista Mirna Schindler de "Hola Chile" se quebró tras relatar difícil momento familiar

Durante jornada de la mañana la periodista Mirna Schindler narró un difícil momento que estaría pasando en su vida personal, a través del matinal de La Red “Hola Chile”.

La comunicadora informó de la pérdida de un ser querido, su perrita Nala, quien apenas tenía 5 años.

“Fue un accidente terrible, ella se escapó, salió del portón y buscamos por todos lados. Uno se desespera, quiere pensar siempre que la va a encontrar“, partió relatando en pantalla, notoriamente afectada.

Luego detalló: “La tragedia fue total cuando mi vecina me llama ayer y me dice, ‘Mirna, está en el pozo, cayó al pozo, no sabemos cómo llegó para allá (…) Ha sido un dolor tremendo, no hemos parado de llorar”, sentenció la panelista de La Red.