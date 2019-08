Claudia Miranda y sus deseos de continuar en "Gran Rojo": "Me gustaría ser jurado estable del programa"

El pasado lunes se anunció que Claudia Miranda se uniría al programa “Gran Rojo” como jurado invitada.

Fue así como la bailarina de televisión de los 80’s y excoach de “The Voice” y “Mi Nombre Es” se sumó al panel compuesto por Neilas Katinas, Cristián Natalino y Maitén Montenegro, para evaluar a los bailarines durante esta semana.

No obstante, hoy es su último día en el set de “Rojo” y bajo este contexto habló con el portal Página 7 donde se refirió a su paso.

“Me siento como en mi casa. El baile, la danza, la música, el espectáculo son parte importante de mi vida, así que estoy feliz”, partió comentando.

Bajo esta misma línea, agregó: “Me sentí súper cómoda por la producción, por el canal, por mis compañeros del jurado y contenta por los comentarios de la gente en redes sociales“.

No obstante, su buena experiencia como jurado de “Gran Rojo”, no queda en un lindo recuerdo, sino también que plantea claramente sus deseos de sumarse al equipo: ““Me gustaría ser jurado estable. Pero volveré nuevamente cuando Neilas (Katinas) se vaya de vacaciones. La producción me invitó para reemplazarlo por dos semanas, así que ahí terminaré de sacarme el gusto”.