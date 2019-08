Paola Troncoso tras someterse a compleja operación: "Me queda lo más difícil y doloroso"

View this post on Instagram

Quiero agradecer nuevamente por todos sus mensajes, y por la preocupación que constantemente demuestran por saber de mi salud. Estoy de a poquito recuperándome, será un proceso más lento de lo normal ya que mi hombro estaba muy dañado y la cirugía fue más complicada de lo que se esperaba, pero tengo fe que todo irá bien. Me queda lo más difícil y doloroso que son las terapias pero con mi fuerza y el amor de quienes me quieren estaré bien. Gracias por su amor y apoyo incondicional. ❤️