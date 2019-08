Patricia Maldonado y su futuro en la TV: "Yo me voy a ir de la televisión cuando yo quiera"

Durante una nueva emisión del programa “Sin Límite” las conductoras Raquel Argandoña y Patricia Maldonado se refirieron a la noticia que publicó el diario La Cuarta sobre su amistad y su afinidad en la televisión.

Ante esto, la panelista del matinal de Mega expresó: “Creo que esto que nos brindó hoy día La Cuarta no lo merecemos, mira lo que voy a decir, no lo merecemos”, afirmó Maldonado.

En respuesta, su íntima amiga Raquel Argandoña comentó “está bien, si es verdad”, mientras que Patricia siguió comentando que “no lo merecemos, porque siempre nos van a dar en la parte mala”.

“Pero momentito, reconozcan lo que nosotras hacemos también, eso se llama pluralismo, se llama ser objetivo en la vida. Como yo dije en la mañana, yo me voy a ir de la televisión cuando yo quiera, porque yo me las voy a arreglar para seguir“, declaró Patricia sobre su futuro profesional.

Posteriormente comentó acerca de un hecho que le llamó la atención sobre una compañera de trabajo: “No es que yo me recuerdo, yo me recuerdo, no voy a nombrar por supuesto de una chiquilla joven bonita, preciosa que estaba con nosotros y la sacaron, y me dijo ‘no sé hacer otra cosa’. Yo la miré y me dije ‘no, esto no me lo puede decir una muchacha que puede ser mi nieta o mi hija no sé’. Yo la miré y le dije ‘pero chiquilla por Dios santo no me digas que no sabes hacer otra cosa por favor‘”.

“Entonces esas cosas Raquel que uno tiene que decir a la gente. Habiendo energía, salud que es lo principal (…) agradecerle a la vida la salud que nos están dando y las proyecciones que tenemos”, concluyó Patricia Maldonado.