Oriana Marzoli recibe críticas por realizarse supuesta intervención en el rostro

Oriana Marzoli se hizo conocida en Chile luego de participar en los diversos realitys de Mega, tales como “¿Volverías con tu ex?” o “Doble tentación“.

Debido a esto ha ganado gran popularidad en redes sociales, sobretodo en su cuenta de Instagram donde tiene más de un millón de seguidores.

Es en esta plataforma donde Marzoli comparte diversos registros con los usuarios, en su mayoría de sesiones de fotos que ella realiza.

Durante este martes la exchica reality recibió duras críticas que apuntaban a una supuesta intervención que se habría realizado en el rostro. Según los usuarios de Instagram se habría puesto más labios.

“Esos labios no son naturales ni de coña! Por mucho que digas que te los pintas por fuera. Te he seguido desde los tiempos de mujeres y hombres y no hay no comparación”, “Porque una vez dijiste que no te pondrías cochinadas en los labios es lo hiciste? No tiene nada de malo solo es una pregunta”, “Denuncia al dr. Esquivel, te ha destrozado los labios“, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Revisa algunas de las fotografías antes y después del cambio: