Germán Schiessler realiza fuerte denuncia: "Malditos delincuentes"

Una grave denuncia fue la que realizó el periodista de La Red Germán Schiessler mediante sus redes sociales, luego de que unos delincuentes rompieran el vidrio de su auto mientras él iba a buscar a su hija al jardín.

Según lo que comentó Germán, a penas se bajó de su auto para ir a buscar a su hija, escuchó la alarma de su vehículo, percatándose del robo.

“Malditos delincuentes, miren lo que hicieron, uno viene a buscar a la hija al jardín y te roban el auto. ¿Qué les puedo decir?, que tengan ojo ‘nomás’ afuera de los colegios. Yo he sabido que han habido robos afuera de distintos colegios, en varias comunas afuera de los jardines. Yo me bajé 3, 4 minutos a retirar a mi hija al jardín y me encuentro con que me habían roto el vidrio y me robaron algo que tenía ahí en el asiento del copiloto”, fueron las palabras de Schiessler.

Junto al registro el periodista advirtió a sus seguidores sobre esta situación: “Ojo cuando van a dejar o retirar a sus hijos al jardín o colegio. He sabido de varios casos en que te revientan el vidrio para robarte lo que esté a la vista. Me pasó la tarde del lunes en Providencia. Testigos dijeron que un tipo pasó hablando por celular, rompió la ventana, tomó las cosas y arrancó en un auto que lo esperaba. Malditos delincuentes!!! Por suerte no había nadie dentro del auto“.

