¿Se renuevan? Personas "muy conocidas del ambiente artístico" se desean sumar al café concert de Maldonado y Argandoña

En una nueva edición del programa “Sin Límite” de Radio Agricultura, Patricia Maldonado y Raquel Argandoña entregaron detalles de sus planes en el futuro con su cafe concert “Viejas Juliás”.

Esto ocurrió luego de que Raquel Argandoña detallara que la han llamado 3 mujeres, las cuales le han solicitado formar parte de su café concert.

“Gente conocida me ha dicho que le encantaría tomarse un café conmigo, porque a la Pata no la pueden ubicar, que les gustaría integrarse al café concert…”, detalló la ahora coanimadora de “Bienvenidos”.

No obstante Argandoña informó que estas decisiones las toma Paty Maldonado, a quien le reenvió los mensajes de estas personas interesadas en su show.

Maldonado tomó la palabra y aseguró que de momento no hay cupo. “A mí me llamó personalmente una persona y me dijo que quería irse de donde estaba. Es una persona muy conocida, muy conocida, talentosa, y me dijo que sería muy feliz de integrarse con nosotros y participar“.

Para el pesar de las locutoras, esta puerta estaría cerrada. “Yo le doy las gracias a ella, por haberme llamado. Pero en este instante, estamos las que estamos“.

Aún así Maldonado detalló que quizá en octubre entraría una persona. “Es probable que sí entre, pero no de las personas que estamos hablando. Podría ser, podría. Todavía no hemos conversado nada”, reservando el nombre de la posible integrante.

Finalmente ambas reflexionaron sobre cómo su café concert funciona a modo de “vitrina”, por lo que la carrera de las mujeres que llamaron se potenciaría, en caso de que las incluyeran.

Aquí puedes escuchar el fragmento: